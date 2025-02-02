Adana'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: Bin Paket Ele Geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda bin paket kaçak elektronik sigara kiti ele geçirirken, bir şüpheliyi gözaltına alıdı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik Sarıçam İlçesi İncirlik Park alanında uygulama yapmaya başladı. Bir araçtan şüphelenin polis dudurup arama yaptı. Yapılan aramada araçta bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. - ADANA