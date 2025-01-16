Adana'da Kaçak Cep Telefonu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 70 gümrük kaçağı cep telefonu ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir adreste gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin adreste ve araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA