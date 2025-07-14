Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu: 800 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu: 800 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Adana'da polisin düzenlediği operasyonda 800 litre kaçak etil alkol ve 580 adet aroma verici alkol kiti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polisin iki adrese düzenlediği operasyonda 800 litre kaçak etil alkol ve 580 adet aroma verici alkol kiti ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde kaçak etil alkol depolandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis harekete geçerek iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 800 litre kaçak etil alkol ile 580 adet aroma verici alkol kiti ele geçirdi, 3 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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