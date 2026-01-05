Pozantı'da aranan 57 şüpheli yakalandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekipleri, bir ay boyunca gerçekleştirdikleri asayiş ve trafik uygulamalarında 57 aranan şahısı yakaladı ve 30 aracı trafikten men etti. Ayrıca, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.
Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde geniş çaplı asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalarda yaklaşık 9 bin kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılırken aranan 57 şüpheli yakalandı, 5 bin 458 araç sorgulanırken 30 araç trafikten men edildi.
Öte yandan jandarmanın yaptığı aramalarda 5 gram metamfetamin, 9 gram uyuşturucu madde, 5 gram esrar, 278 adet kaçak sigara, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 9 adet fişek ele geçirildi. - ADANA