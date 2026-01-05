Pozantı'da aranan 57 şüpheli yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde Jandarma ekiplerinin bir ayda yaptığı uygulamalarda aranan 57 şahıs yakalanırken 30 araç trafikten men edildi.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde geniş çaplı asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalarda yaklaşık 9 bin kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılırken aranan 57 şüpheli yakalandı, 5 bin 458 araç sorgulanırken 30 araç trafikten men edildi.

Öte yandan jandarmanın yaptığı aramalarda 5 gram metamfetamin, 9 gram uyuşturucu madde, 5 gram esrar, 278 adet kaçak sigara, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 9 adet fişek ele geçirildi. - ADANA