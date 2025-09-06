Haberler

Adana'da Jandarma Operasyonu: 1 Kilogram Esrar ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da Jandarma Operasyonu: 1 Kilogram Esrar ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacı ile bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında evde yaptıkları aramada 1 kilogram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan C.D., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
