Adana'da jandarma mopedli şüpheliyi durdurdu, 5 bin 501 sentetik hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi mopedle seyir halindeyken durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 bin 501 sentetik ecza hap ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da jandarma ekipleri, moped ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin aracında 5 bin 501 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine söz konusu şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli kullandığı moped ile seyir halindeyken önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 bin 501 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı