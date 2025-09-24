Adana'da İşçi Havalandırma Boşluğuna Düşerek Yaralandı

Adana'da 5 katlı binanın damında boya yaparken havalandırma boşluğundan aşağı düşen genç işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boyacılık yapan 29 yaşındaki Mustafa Ildır, binanın damına çıkarak çalışmaya başladı. Bir süre boya yapan işçi dengesini kaybedip havalandırma boşluğundan aşağı düştü. Genç işçinin düştüğünü fark edenler durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Can-Kur ve Fatih İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerden bir kişi halat yardımıyla havalandırma boşluğuna indi. Ardından halata takılan işçi yukarı çekilerek çıkarıldı. Yaralı işçi sağlık görevlilerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ADANA