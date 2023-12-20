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Adana'da İşçi Feci Kazada Kolunu Kaybetti

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Adana'da SASA polyester fabrikasında bir işçi, traktör ve tanker arasında bulunan şaft kısmına kolunu kaptırdı. İşçi feci kazada kolunu kaybetti.

Adana'da SASA polyester fabrikasında bir işçi, traktör ve tanker arasında bulunan şaft kısmına kolunu kaptırdı. İşçi feci kazada kolunu kaybetti.

Olay, 19 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki SASA polyester fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada formen olarak görev yapan Yaşar Y. (59), fabrikanın PTA tesislerinde traktör ile tanker arasında bulunan şaft kısmına kolunu kaptırdı. Kazayı gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolu kopan Yaşar Y.'yi hastaneye kaldırdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aralık Adana İş Kazası Adana Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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