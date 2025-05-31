Adana'da İş Merkezinde Yangın: 2 İşçi Pencereden Atladı

Adana'da İş Merkezinde Yangın: 2 İşçi Pencereden Atladı
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Adana'da İş Merkezinde Yangın: 2 İşçi Pencereden Atladı
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Adana'da bir iş merkezinde çıkan yangında, alevlerden kaçmaya çalışan 2 işçi pencereden atladı ve yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, Seyhan ilçesindeki 5 katlı bir iş merkezinde meydana geldi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İş merkezinde yangın: 2 işçi atlayarak kurtulmaya çalıştı

ADANA - Adana'da bir iş merkezinde çıkan yangında alevlerden kaçmaya çalışan 2 işçi pencereden atladı. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi'ndeki 5 katlı bir iş merkezinde çıktı. Yastık imalatı yapılan iş yerini bir anda alevler ve dumanlar sardı. Kısa sürede binayı saran yangınla çalışanlar panikledi. Alevlerden kaçmak için pencereye çıkan işçilere çevredeki vatandaşlar atlamaları için merdiven, yatak getirmeye çalıştı. Ancak daha fazla dayanamayan 2 kişi birer birer pencereden aşağıya kendilerini bıraktı. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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