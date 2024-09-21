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Adana'da İnşaatta İş Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Adana'da kule vinç halatının kopması sonucu bir demir kova işçilerin üzerine düştü ve iki işçi hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınları sinir krizi geçirdi.

Kule vinçteki demir kova işçilerin üzerine düştü: 2 ölü

ADANA - Adana'da bir inşaatta kule vinç halatına bağlı demir kovanın düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin yakınları olay yerinde feryat edip sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan Dizmanlar İnşaat'ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kule vinç operatörü, vinçe bağlı demir kovayı yukarı çekerken halat koptu ve kova inşaatta çalışan Tahir Çeri ve Erdal Sağır'ın üzerine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tarih Çeri ve Erdal Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirlerken olay yerinden kaçan kule vinç operatörü ise karakola giderek teslim oldu.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Olayı duyup inşaata gelen Tahir Çeri ve Erdal Sağır'ın yakınları feryat edip sinir krizi geçirdi.

2 işçinin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken polis ekipleri iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da İnşaatta İş Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa

İş Kazası Güvenlik 3-sayfa İnşaat Sağlık Adana

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