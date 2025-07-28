Adana'da İnfaz Koruma Memuru Eşini ve Kızını Öldürdü, Ardından İntihar Etti

Adana'da İnfaz Koruma Memuru Eşini ve Kızını Öldürdü, Ardından İntihar Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde infaz koruma memuru Eyüp Verimli, bilinmeyen bir sebeple eşini ve kızını tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Olay, komşuların silah seslerini duyması üzerine ortaya çıktı. İlgili sosyal medya paylaşımları ise olayın ardından dikkat çekti.

Adana'da infaz koruma memuru, karısını ve kızını tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polise teslim olmayan şahıs, aynı tabanca ile intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, infaz koruma memuru Eyüp Verimli henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Merve ile kızı Elif Verimli'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Bu sırada çiftin erkek çocuğu silah seslerini duyunca evden kaçarak komşularına sığındı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin kapısına polisin geldiğini fark eden Eyüp Verimli, teslim olmamak için aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Kocası tarafından öldürülen Merve Verimli'nin sosyal medya hesabındaki, "Kızlarım olsun bana bir şey olmaz", "Sen beni tesadüfen gördün, ben seni yanlışlıkla sevdim" yazısı ise yürekleri dağladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri

Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı

Ünlü iş insanına şok suçlama! Kripto para borsası sahibi tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.