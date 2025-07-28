Adana'da İnfaz Koruma Memuru Eşini ve Kızını Öldürdü, Ardından İntihar Etti

Adana'da infaz koruma memuru, karısını ve kızını tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polise teslim olmayan şahıs, aynı tabanca ile intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, infaz koruma memuru Eyüp Verimli henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Merve ile kızı Elif Verimli'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Bu sırada çiftin erkek çocuğu silah seslerini duyunca evden kaçarak komşularına sığındı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin kapısına polisin geldiğini fark eden Eyüp Verimli, teslim olmamak için aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Kocası tarafından öldürülen Merve Verimli'nin sosyal medya hesabındaki, "Kızlarım olsun bana bir şey olmaz", "Sen beni tesadüfen gördün, ben seni yanlışlıkla sevdim" yazısı ise yürekleri dağladı. - ADANA