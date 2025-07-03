Adana'da İki Esnaf Arasındaki Husumet Kanlı Sonuçlandı

Adana'da İki Esnaf Arasındaki Husumet Kanlı Sonuçlandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, çay ocağı işletmecisi R.Ü., dönerci komşusu S.B.'yi iş yerine yazılan 'Hasım' ifadesi sonrası silahla vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da iki esnaf arasında yaşanan husumet kanlı bitti. İddiaya göre iş yerinin kepengine "Hasım" yazıldığını gören çay ocağı işletmecisi, dönerci komşusunu silahla vurdu.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Dönerci dükkanı işleten S.B. (63) ile yan dükkandaki çay ocağının sahibi R.Ü. arasında bir süre önce tartışma yaşandı. İddiaya göre bugün sabah saatlerinde iş yerine gelen R.Ü., dükkanın kepengine kırmızı sprey boyayla yazılmış "Hasım" ifadesini gördü. Yazıyı gören R.Ü., sinirlenerek dönerci komşusunun yanına gitti. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tabancasını çeken R.Ü., komşusu S.B.'ye art arda 9 el ateş etti. Kurşunlardan biri dönercinin sol bacağına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, dönerci ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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