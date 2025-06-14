Adana'da İki Ayrı Trafik Kazası: 2'si Ağır 3 Yaralı

Adana'da İki Ayrı Trafik Kazası: 2'si Ağır 3 Yaralı
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Adana'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. İlk kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüleri ağır yaralandı. İkinci kazada ise park halindeki aracın dikkatsizce açılan kapısı nedeniyle motosikletli sürücü yaralandı. Her iki kazanın anları saniye saniye görüntülendi.

Adana'da iki ayrı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, kaza anları saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet yoldan çıkarak bir evin bahçesine girip devrildi. Devrilmenin etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yere savrulup metrelerce sürüklendi. İki kişinin ağır yaralandığı kaza anı ise saniye saniye görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

"Bakmadan kapıyı açtı, kazaya neden oldu"

İkinci kaza ise Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki araç sürücüsünün dikkatsizce kapıyı açması sonucu, seyir halindeki motosikletli sürücü kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı. Bu anlar ise anbean kaydedildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İki kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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