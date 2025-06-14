Adana'da İki Ayrı Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

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Adana'da İki Ayrı Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Adana'da yaşanan iki ayrı motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. İlk kaza, bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu ciddi yaralanmalara neden olurken, ikinci kaza dikkatsizce açılan araç kapısı nedeniyle gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iki ayrı kaza: Motosikletten böyle fırladılar, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

ADANA - Adana'da iki ayrı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, kaza anları saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet yoldan çıkarak bir evin bahçesine girip devrildi. Devrilmenin etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yere savrulup metrelerce sürüklendi. İki kişinin ağır yaralandığı kaza anı ise saniye saniye görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

"Bakmadan kapıyı açtı kazaya neden oldu"

İkinici kaza ise Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki araç sürücüsünün dikkatsizce kapıyı açması sonucu, seyir halindeki motosikletli sürücü kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı. Bu anlar ise anbean kaydedildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İki kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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