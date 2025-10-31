Adana'da İki Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Soygun: İki Şüpheli Yakalandı

Adana'da 10 dakika arayla iki farklı akaryakıt istasyonunda silahlı soygun gerçekleştiren biri yaşı küçük 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Olay, 21 Ekim günü Yüreğir ilçesi Yavuzlar ve Sinanpaşa Mahallelerindeki 2 ayrı akaryakıt istasyonlarında meydana geldi. İddiaya göre, A.S. (26), arkadaşı N.O. (15) ile motosikletle akaryakıt istasyonuna geldi. İstasyonun marketine giren şüphelilerden A.S., kasiyere tabanca doğrultup paraları isterken N.O. ise ürünleri çaldı. Şüpheliler 3 bin TL ve bir karton sigarayla olay yerinden kaçtı. Şüpheliler 10 dakika sonra da diğer akaryakıt istasyonuna gitti. A.S. istasyondaki pompacıya tabanca doğrultup cebindeki 4 bin TL'yi aldı. Şüpheliler kaçarken, ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin saklandıkları evi tespit etti. Farklı adreslerdeki her 2 şüpheli de yakalandı. N.O. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken A.S., "Ben soygun yapmadım. Görüntülerdeki kişi ben değilim, masumum" diyerek suçlamaları reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA