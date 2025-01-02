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Adana'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı ve Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı ve Tutuklandı
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Adana'nın Feke ilçesinde bir börek fırınından cep telefonunu çalan şüpheli Z.D., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Daha önce de bir başka hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Z.D.'nin Kozan'a giderek çaldığı cep telefonunu sattığı tespit edildi.

Adana'nın Feke ilçesinde 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Feke ilçesindeki bir börek fırınında meydana geldi. İddiaya göre, fırından kısa süreliğine ayrılan iş yeri sahibini takip eden Z.D. fırına girip cep telefonunu alıp kaçtı. durumu fark eden iş yeri sahibi polise başvurdu. Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ekipler hırsızın Kozan'a giderek cep telefonunu sattığını tespit etti. Z.D. polisin takibi sonucu yakalandı. Daha önce de bir şahsın cep telefonu ile 3 bin TL parasını çaldığı belirlenen şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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