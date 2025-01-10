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Adana'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde 4 farklı araçtan hırsızlık yapan S.G. güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Emniyetin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Adana'da bir şüphelinin 4 farklı araçtan 18 bin 500 TL, bin 300 dolar ve bir miktar altın çalması anbean görüntülendi. Yakalanan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, S.G. (30) farklı tarihlerde Sarıçam ilçesindeki mahallelerde 4 farklı araçtan hırsızlık yaptı. S.G. yaptığı hırsızlıklardan, 9 tam altın, 2 yarım altın, 4 çeyrek altın, bin 300 dolar, 100 euro, 18 bin 500 TL ve çok sayıda cep telefonu, kimlik kartı ve banka kartı çaldı.

S.G., yaptığı hırsızlıklardan birinde bir başka aracın içerisinde bulunan kameraya takıldı. M.K. adlı vatandaşın ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada, S.G.'nin bir otomobilden inerek M.K.'nin aracının kapısını açıp araçta bulunan para ve kişisel eşyaları alarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarlar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı birçok bölgede kamera izleyen polis, S.G.'nin saklandığı yeri tespit etti.

Yapılan operasyonda S.G. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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