Adana'da Hırsızlık Yapan Kadın Çarşafla Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Yapan Kadın Çarşafla Yakalandı
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Adana'da tanınmamak için çarşaf giyen bir kadın, pazarlarda 3 kadının çantasından hırsızlık yaparken yakalandı. Toplamda 2 cumhuriyet altını, ziynet eşyası, bir cep telefonu ve nakit para çalan A.G., tutuklandı.

Adana'da tanınmamak için çarşaf giyen ve çocuğunu da kucağına alarak pazarlarda hırsızlık avına çıkan kadın yakalandı. Pazarlarda 3 kadının çantasından hırsızlık yapan, 2 farklı olaydan da aranan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.G. adlı kadın tanınmamak için çarşaf giyerek Seyhan ilçesindeki semt pazarlarına gitti. Pazarlarda gezen A.G., 3 kadının çantasından toplamda 2 cumhuriyet altını, 5 parça ziynet eşyası, bir cep telefonu ve 3 bin 500 lira nakit para çaldı. Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirleyen polis, yine aynı bölgedeki bir pazarda A.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin iki ayrı yankesicilik suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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