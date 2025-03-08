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Adana'da Hırsızlık ve Kaçakçılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Hırsızlık ve Kaçakçılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Adana'da, kaçakçılık ve hırsızlık suçlarından 8 yıl hapis cezası ile aranan Tuncay S., Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adana'da kaçakçılık ve hırsızlık suçlarından toplam 8 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün içerisinde yaptığı uygulamalarda durumundan şüphelendiği Tuncay S.'yi durdurdu. Şahsın yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda kaçakçılık suçundan 5 yıl ve hırsızlık suçundan ise 3 yıl 7 ay 21 gün hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Kelepçe takılarak gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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