Adana'da Hırsızlık Şüphelisi 40 Saatlik Kamera İncelemesiyle Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Şüphelisi 40 Saatlik Kamera İncelemesiyle Yakalandı
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Adana'da iki gün içerisinde üç iş yerinden hırsızlık yapan E.D. isimli şüpheli, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı. Hırsızlık suçlamalarını reddeden şüpheli, iş yerlerine bir şeyler sormak için girdiğini iddia etti.

Adana'da 2 gün içinde 3 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, 40 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesiyle tespit edilip yakalandı. Tutuklanan şüphelinin "İş yerlerine bir şeyler sormak için girdim" dediği öğrenildi.

İddiaya göre, 5 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde bulunan bir züccaciye dükkanına giren şüpheli E.D., iş yerinden 5 bin TL çalarak kayıplara karıştı. Bu olaydan bir gün sonra aynı şüpheli, Kocavezir Mahallesi'nde başka bir iş yerinden kredi kartları, değerli tespihler ve antika paralar çaldı. Aynı gün mahalledeki bir çay ocağına giren şüpheli, cep telefonu hırsızlığı da yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüpheli E.D.'nin saklandığı adresi tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde yakalanan şüphelinin, "Görüntüler bana ait, ancak ben hırsızlık yapmadım. İş yerlerine sürekli bir şeyler sormak için girdim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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