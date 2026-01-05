Haberler

Hastane otoparkından 3 motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da Yüreğir Devlet Hastanesi otoparkında farklı tarihlerde 3 motosiklet çalan 2 kişi, güvenlik kameralarının tespiti sonrası yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları motosikletleri hastaneye ulaşım sağlamak için aldıklarını öne sürdü.

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Yüreğir Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. K.A. ile arkadaşı U.B., acil servisi önünde bankta oturarak bir süre etrafı gözetledi. Ardından şüpheliler, bir hasta yakınına ait park halindeki motosikletin gidonunu kırarak çaldı, bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikleti çalınan kişinin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeyen polis, U.B. ve K.A.'nın farklı tarihlerde aynı yerden 2 farklı motosiklet daha çaldığını belirledi. Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlenen 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin çaldığı 2 motosiklet ise adreste bulundu.

Şüpheliler emniyetteki ifadesinde "Hastaneye refakatçi olarak gitmiştik, dönüşte ulaşım aracı bulamadığımız için motosikletleri aldık" dedikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

