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Adana’da halde çıkan yangında 22 iş yeri kullanılamaz hale geldi

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Adana’da sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde çıkan yangın, 21 iş yerine daha sıçradı.

Adana'da sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde çıkan yangın, 21 iş yerine daha sıçradı. Kontrol altına alınan yangında 22 iş yeri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede sebze ve meyve kasaları alev topuna dönerken, yangın 21 iş yerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerine orman ekipleri ve TOMA da destek verdi. 22 iş yerinin küle döndüğü yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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