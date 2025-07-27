Adana'da Gürültü Kirliliği Yapan 632 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem

Adana'da gürültü kirliliği yapan 632 araç sürücüsüne 1 milyon 570 bin 812 lira cezai işlem uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle gece gürültü kirliliği yapan araçların belirlenmesi için çalışma başlattı. Polis bir hafta boyunca kentin bir çok yerinde gece uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda abart egzoz kullanarak gürültü kirliliği yaptığı belirlenen 632 araç sürücüsüne çevreyi rahatsız etmekten 1 milyon 570 bin 182 lira cezai işlem uygulandı. 187 araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. - ADANA