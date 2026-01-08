19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da 19 yaşındaki genç sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Enes Doğan (19), kimliği belirlenemeyen kişi ile çıkan tartışmada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Doğan'ın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Doğan'ın cesedi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.