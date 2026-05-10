Şampiyonluk kutlaması sonrası kaza anı güvenlik kamerasında, ağır yaralı sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sonrası meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Arda Kaynak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sonrası konvoydan ayrılan otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanan kazada ağır yaralanan Arda Kaynak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının ardından konvoydan ayrılan A.Ç. idaresindeki 01 RE 781 plakalı otomobil, kurye olarak çalışan Arda Kaynak'ın kullandığı 01 AAF 907 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrulurken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde otomobilin süratle geldiği ve çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün havaya fırladığı görüldü.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arda Kaynak Adana'da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.Ç.'nin ise yapılan kontrolde 137 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu arada motosikletin hala kaza yerinde olduğu kimsenin aldığı görüldü. Gözaltına alınan sürücünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
