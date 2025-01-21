Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına siyasilerden ardı ardına tepkiler

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına siyasilerden ardı ardına tepkiler
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Adana'da Ev Yangını: Vatandaş Hortumla Mücadele Etti

Adana'da Ev Yangını: Vatandaş Hortumla Mücadele Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıçam ilçesinde bir evde çıkan yangında bir vatandaşın hortumla alevlere müdahale ettiği görüntülendi. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bir vatandaşın alevlere hortumla müdahalesi de kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. İddiaya göre, evin küçük yaşlardaki çocuğu koltukta oynarken yangın çıktı. Yangın büyüyerek salonu ardından evi kapladı. Alevleri söndürmek isteyen bir şahıs da hortumla müdahalede bulundu ancak yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir
Fenerbahçe, Diego Carlos'u açıkladı

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti
Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski sporcusu ve ailesi, yanan otelde yaşamını yitirdi
Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi

Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.