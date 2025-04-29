Adana'da Ev Kurşunlayan İki Şüpheli Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Adana'da 2 şüpheli ev kurşunlayıp, kaçarken kovalamacayla yakalandı

ADANA - Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evin kurşunlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede kovalamaca sonucu yakaladı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler mahallesi 1950 sokakta meydana geldi. Bir evin kurşunlandığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şahısların kaçabileceği güzergahları kapatarak geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu esnada Koza Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde plakasız bir motosiklet üzerinde, yüzleri kısmen kapalı iki şahıs polisin "dur" ihtarına uymayıp ara sokaklara kaçtı. Kovalamaca sırasında, arkada oturan şahıs İbrahim Tatlıses Caddesi üzerinde elindeki tabancayı yere attı. Kovalamaca sonunda her iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ev kurşunlayan İ.H.D. ile motosikleti kullanan ehliyetsiz sürücü M.K. olduğu tespit edildi. Olayda kullanılan ve kaçarken atılan tabancada polis tarafından bulundu.

Şüphelilere, motosikletin plakasız olması, sürücünün ehliyetsiz olması ve polisin "dur" ihtarına uymaması gerekçesiyle trafik ekiplerince 43 bin 330 TL idari para cezası uygulandı.

Ev kurşunlama olayı ile ilgili 2 şüpheli adli işlemleri yapılması için Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine götürüldü.