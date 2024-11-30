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Adana'da Eski Sevgili Cinayeti ve İntihar

Adana'da Eski Sevgili Cinayeti ve İntihar
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Adana'da bir kadın, eski sevgilisini nişanlandığı gerekçesiyle ensesinden vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da seyir halindeki hafif ticari aracı süren eski sevgilisini ensesinden vurarak öldüren kadın, aynı silahla göğsüne sıkarak intihar etti. Kadının eski sevgilisini başkasıyla nişanlandığı için öldürdüğü öne sürüldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ebru Ayşe Beyaz (27) ve Ramazan Arıcı (26) bir süre önce ilişkilerini bitirdi. Ramazan Arıcı'nın bu sürede başkasıyla nişanlandığı öne sürüldü. Ebru Ayşe Beyaz, Ramazan Arıcı ile konuşmak için buluştu.

Arıcı'nın kullandığı hafif ticari araca binen Beyaz ile Arıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ebru Ayşe Beyaz, yanında getirdiği tabanca ile arabayı süren eski sevgilisi Arıcı'nın ensesine ateş açıp öldürdü. Beyaz aynı tabanca ile kendi yaşamına son verdi. Bu arada hafif ticari araç ise bir ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Arıcı ve Beyaz'ın cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ebru Ayşe Beyaz'ın Ramazan Arıcı'yı nişanlanmasını hazmedemediği için öldürdüğü öne sürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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