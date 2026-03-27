Biyolog 3 yıl önce boşandığı kocası tarafından çocuklarının yanında vuruldu

Adana'da genç biyolog, 3 yıl önce kendisini aldattığı ve darp ettiğini öne sürerek boşandığı kocası tarafından çocuklarının yanında bacağından vuruldu. Komşularının araya girmesiyle hayatta kaldığını anlatan kadın, yerde yatarken de eski eşinin arabayla üzerinden geçmeye çalıştığını, ölmek istemediğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde dün sabah meydana geldi. Biyolog Dilan Öztürk (33) bundan 8 yıl önce müteahhit ve anaokulu ortağı olan A.K. (34) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin biri 5 diğeri 7 yaşında iki çocuğu oldu. İddiaya göre, evliliğin ilerleyen yıllarında genç kadın kıskançlık yüzünden eşi tarafından darp edildi. Korkan kadın o dönemlerde polise şikayette bulunmadı. Genç kadın bir süre sonrada aldatıldığını öğrenince kocasına boşanma davası açtı. Öztürk, bundan 3 yıl önce eşinden boşandı. Ancak boşanmasına rağmen A.K., kadının peşini bırakmayıp tehditlerine devam etti. Öztürk bunun üzerine polis merkezine gidip şikayette bulundu. 11 Eylül 2025 tarihinde A.K.'ye bir ay uzaklaştırma kararı verildi. Bunu rağmen A.K. ölüm tehditlerine devam etti. 26 Mart günü de sabah A.K., Öztürk'ü arayıp kendisinin Ankara'da olduğunu söyleyip çocukların nerede olduğunu sordu. Genç kadın çocukların yanında olduğunu söyleyip telefonu kapattı. Daha sonra da çocukları okula götürmek için evden aşağı indi. Bu sırada apartmanın yanındaki boşlukta saklanan A.K. ortaya çıkıp, çocuklarının gözü önünde "Selam seni öldüreceğim" diye bağırdı. Bunun üzerine apartman önündeki komşuları, kadına siper oldu. Çıkan arbedede A.K. tabancayla ateş edip eski eşini bacağından vurdu. Daha sonra genç kadın yerde yatarken otomobiliyle üzerinden geçmek istedi ancak komşuları engel oldu. Yaralı Öztürk çağrılan ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.K. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

"Korkuyorum ölmek istemiyorum"

Dilan Öztürk, A.K ile kendisini aldattığı ve darp ettiği için 3 yıl önce boşandığını belirterek, "Eski kocam beni aldattı. Ancak benim onu aldattığımı öne sürdü. Ben de telefon kayıtları incelensin her şey ortaya çıksın dedim. Eski eşim bu nedenle beni sürekli darp ederdi. Telefonuma yaptığım kapak fotoğrafından dolayı bile beni darp etti. Ben de boşandım. Ama yine peşimi bırakmadı. Beni sürekli tehdit etti. 'Seni öldüreceğim' diyordu. Sonunda beni vurdu. Komşular olmasa beni öldürecekti. Hatta ben yerde yatarken arabayla üzerimden geçmek istedi komşular engelledi. Beni vurmadan önce aşağı inen başka bir kadını beni zannedip onu vurmak istemiş. Ben korkuyorum, ölmek istemiyorum. Eski eşimin tutuklanmasını istiyorum" dedi. - ADANA

