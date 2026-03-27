Ayrıldığı eşini ayaklarından vuran şahıs, havaya da ateş açmış

Olay, dün saat 07.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede biyolog olarak çalışan Dilan Öztürk, 3 yıl önce psikolojik ve fiziksel şiddetine uğradığı öne sürülen iş insanı A.K.'den ayrıldı. Ancak boşanmasına rağmen A.K., kadının peşini bırakmayıp tehditlerine devam etti. Öztürk bunun üzerine polis merkezine gidip şikayette bulundu. 11 Eylül 2025 tarihinde A.K.'ye bir ay uzaklaştırma kararı verildi. Bunu rağmen A.K. ölüm tehditlerine devam etti. 26 Mart günü de sabah A.K., Öztürk'ü arayıp kendisinin Ankara'da olduğunu söyleyip çocukların nerede olduğunu sordu. Genç kadın çocukların yanında olduğunu söyleyip telefonu kapattı. Daha sonra da çocukları okula götürmek için evden aşağı indi. Bu sırada apartmanın yanındaki boşlukta saklanan A.K. ortaya çıkıp, çocuklarının gözü önünde "Selam seni öldüreceğim" diye bağırdı. Bunun üzerine apartman önündeki komşuları, kadına siper oldu. Çıkan arbedede A.K. tabancayla ateş edip eski eşini bacağından vurdu. Daha sonra genç kadın yerde yatarken otomobiliyle üzerinden geçmek istedi ancak komşuları engel oldu. Yaralı Öztürk çağrılan ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.K. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Ayrıldığı eşi tarafından ayaklarından vurulan kadının vurulduktan sonra yerde feryat ettiği, eşinin ise tabancayla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Şüphelinin, emniyetteki sorgusu sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı