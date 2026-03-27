Haberler

Ayrıldığı eşini ayaklarından vuran şahıs, havaya da ateş açmış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Dilan Öztürk, ayrıldığı eşi A.K. tarafından bacaklarından vuruldu. Olay, çocuklarının gözü önünde gerçekleşti ve görüntüler ortaya çıktı. A.K. daha sonra teslim oldu. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da 3 yıl önce ayrıldığı eşi tarafından ayaklarından vurulan kadının vurulduktan sonra yerde feryat ettiği, eşinin ise tabancayla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede biyolog olarak çalışan Dilan Öztürk, 3 yıl önce psikolojik ve fiziksel şiddetine uğradığı öne sürülen iş insanı A.K.'den ayrıldı. Ancak boşanmasına rağmen A.K., kadının peşini bırakmayıp tehditlerine devam etti. Öztürk bunun üzerine polis merkezine gidip şikayette bulundu. 11 Eylül 2025 tarihinde A.K.'ye bir ay uzaklaştırma kararı verildi. Bunu rağmen A.K. ölüm tehditlerine devam etti. 26 Mart günü de sabah A.K., Öztürk'ü arayıp kendisinin Ankara'da olduğunu söyleyip çocukların nerede olduğunu sordu. Genç kadın çocukların yanında olduğunu söyleyip telefonu kapattı. Daha sonra da çocukları okula götürmek için evden aşağı indi. Bu sırada apartmanın yanındaki boşlukta saklanan A.K. ortaya çıkıp, çocuklarının gözü önünde "Selam seni öldüreceğim" diye bağırdı. Bunun üzerine apartman önündeki komşuları, kadına siper oldu. Çıkan arbedede A.K. tabancayla ateş edip eski eşini bacağından vurdu. Daha sonra genç kadın yerde yatarken otomobiliyle üzerinden geçmek istedi ancak komşuları engel oldu. Yaralı Öztürk çağrılan ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.K. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Görüntüler ortaya çıktı

Ayrıldığı eşi tarafından ayaklarından vurulan kadının vurulduktan sonra yerde feryat ettiği, eşinin ise tabancayla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Şüphelinin, emniyetteki sorgusu sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

