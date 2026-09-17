Adana’da eski eşi tarafından katledilen kadının cenazesi adli tıptan alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1,5 ay önce boşandığı eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi adli tıptan alındı.

Olay, ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi Seyit Ahmet Arvasi Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi ev kadını Kezban Kabukçu (52) ve emekli uzman çavuş Enis Demir (49) çifti, 1,5 ay önce boşandı. Kezban Kabukçu, eşinden boşandıktan sonra Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan kız kardeşi N.K.'nin yanına geldi. Akşam saatlerinde Enis Demir, eski baldızının evindeki eski eşiyle barışmak istediğini söyledi. Ancak bu sırada çift arasında tartışma çıktı ve Demir, yanındaki beylik tabancasıyla önce eski eşi Kezban'ı ardından oğlu 13 yaşındaki Y.E.D.'yi vurdu. Daha sonra Enis Demir, aynı tabancayla intihar etti.

Kezban Kabukçu'nun kız kardeşi N.K. ve komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kezban Kabukçu ve Enis Demir'in hayatlarını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Y.E.D. ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kabukçu'nun cenazesi adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınırken, cenazenin Ceyhan'da Soğukpınar Mahallesi'ne defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı