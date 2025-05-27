Adana'da Emekli Polis, Boşandığı Eşini Öldürdü ve Sonrasında İntihar Etti

Adana'da Emekli Polis, Boşandığı Eşini Öldürdü ve Sonrasında İntihar Etti
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Adana'da emekli polis memuru Recep Çürük, boşandığı eşine barışma teklifinde bulununca 'hayır' cevabı aldı. Bunun üzerine cinayet işleyen Çürük, ardından intihar girişiminde bulundu. Olayda eski eş Esengül Kaya hayatını kaybetti, Çürük ise hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da boşadığı eşini öldüren emekli polis memurunun cinayeti 'barışmadığı' için işlediği ortaya çıktı. Olay sonrası intihara teşebbüs eden şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 25 Mayıs günü Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Recep Çürük (54), 3 yıl önce Esengül Kaya (48) ile anlaşamadıkları için boşandı. Bir süredir eski eşinden ölüm tehditleri alan Kaya, polise şikayetçi oldu. Mahkeme kararı ile Çürük hakkında uzaklaştırma kararı çıktı. Uzaklaştırma kararına uymayan eski koca, Kaya'nın bir kafede olduğunu öğrenip yanına gitti. Burada Çürük'ün, eski eşine 'barışmak istiyorum' dediği öne sürüldü. Kaya ise barışmak istemediğini söyleyince Çürük, tabancasıyla 4 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kaya başından ve göğüs kısmından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü tespit etti.

Ayrıldığı eşini öldürdükten sonra aracıyla kaçan şüpheli ise İmamoğlu ilçesinde tespit edildi. Polis, Çürük'e aracıyla gittiği sırada 'dur' ihtarında bulundu. Aracını durdurup kaçamayacağını anlayınca Çürük, tabancasıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan Çürük, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Recep Çürük hayatını kaybetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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