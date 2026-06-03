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Emekli polis, bıçakla saldıran oğlunu öldürdü

Emekli polis, bıçakla saldıran oğlunu öldürdü
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Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, para vermeyi reddeden emekli polis babasına bıçakla saldırdı. Baba tabancasıyla ateş ederek oğlunu öldürdü ve gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, para vermeyi reddeden emekli polis babasına bıçakla saldırdı. Emekli polis baba ise tabancasıyla ateş ederek oğlunu öldürdü. Olayın ardından polisi arayan baba gözaltına alındı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı A.K.K. (23), emekli polis babası F.K.'den (52) para istedi. Baba F.K.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine A.K.K., yanında bulunan bıçakla babasına saldırdı.

Bunun üzerine F.K., tabancasıyla oğluna ateş açtı. Şarjöründeki mermiler bitene kadar ateş ettiği öne sürülen F.K.'nin silahından çıkan kurşunlarla A.K.K. çeşitli yerlerinden vurularak yere yığıldı.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan F.K., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, A.K.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri gelene kadar oğlunun başında bekleyen F.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

"Geçen yıl orman yangınında kaybolmuştu"

Öte yandan, hayatını kaybeden A.K.K.'nin orman işçisi olduğu öğrenildi. A.K.K.'nin, geçen yıl 8 Ağustos'ta Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Yangın bölgesinde kaybolan genç işçi için başlatılan arama çalışmalarında ekipler seferber olmuş, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından A.K.K. sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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