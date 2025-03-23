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Adana'da Elektrik Teli Yangına Neden Oldu: 15 Çadır Yandı

Adana'da Elektrik Teli Yangına Neden Oldu: 15 Çadır Yandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu tarım işçilerinin kaldığı 15 çadır alev alev yandı. İşçiler yangını fark ederek canlarını kurtardı, itfaiye olay yerine gelerek yangını söndürdü.

Adana'da elektrik telinin kopması sonucu tarım işçilerinin yaşadığı 15 çadır yandı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Donğankent-Pekmezli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik teli kopup çadırlarının üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında tarım işçilerinin kaldığı 15 çadır yandı. Yangını fark eden işçiler hemen dışarı çıkıp canlarını kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yağını söndürdü. Ancak yangın sonucu 15 çadır kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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