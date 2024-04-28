Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Adana'nın Kozan ilcesinde elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Acarmantaş Mahallesi'nde Osman Demir'e ait tek katlı evde saat 18.00 sularında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA