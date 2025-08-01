Adana'da Eğitim Uçağı Narenciye Bahçesine Düştü

Adana'da Eğitim Uçağı Narenciye Bahçesine Düştü
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu ağır yaralanan pilot ve yolcu hastaneye kaldırıldı. Uçağın enkazında inceleme yapıldı.

Adana'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağın enkazında, ekipler inceleme yaptı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak Pisti'nden kalkış yapan "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı kısa bir süre sonra narenciye bahçesine düştü. Uçakta bulunan 39 yaşındaki pilot Burak Yürekli ve yolcu 30 yaşındaki Şeyda Doğan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Narenciye bahçesindeki uçağın enkazına ulaşan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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