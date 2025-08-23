Adana'da Düğün Konvoyuna İlginç Bahşiş Yöntemi

Adana'da düğün konvoyunu gören bir kişi, gelin arabasının kaputuna atlayarak bahşiş almak için koştu. O anlar bir motosikletlinin kamerasına yansıdı.

Adana'da düğün konvoyunu gören bir kişi, gelin arabasından bahşiş almak için yaklaşık 150 metre koşarak kaputa atlayıp bir süre yolculuk yaparken, para aldıktan sonra uzaklaştı. O anlar bir motosikletlinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeki düğün konvoyunu gören bir kişi, para alabilmek için yaklaşık 150 metre boyunca koştu. Kırmızı ışıkta gelin arabasının kaputuna atlayan şahıs, bir süre öyle yolculuk yaptıktan sonra para aldı ve aracın gitmesine müsaade etti.

O anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
