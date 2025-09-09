Haberler

Adana'da Düğün Kavgası: Uçan Tekme Anbean Kaydedildi

Adana'da Düğün Kavgası: Uçan Tekme Anbean Kaydedildi
Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleşen bir düğünde gelin ve damat tarafı arasında çıkan tartışma, kargaşaya dönüştü. Kavga anları saniye saniye görüntülendi.

Adana'da düğünde davetliler arasında yaşanan uçan tekmeli kavga saniye saniye görüntülendi.

Kavga, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme tokat birbirlerine girdi. Bu sırada bir kişi uçan tekmeyle karşısındaki şahsa saldırdı.

Bu anlar saniye saniye görüntülenirken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga güçlükle ayrılırken şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - ADANA

