Adana'da Düğün Kavgası: Uçan Tekme Anbean Kaydedildi
Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleşen bir düğünde gelin ve damat tarafı arasında çıkan tartışma, kargaşaya dönüştü. Kavga anları saniye saniye görüntülendi.
Kavga, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme tokat birbirlerine girdi. Bu sırada bir kişi uçan tekmeyle karşısındaki şahsa saldırdı.
Bu anlar saniye saniye görüntülenirken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga güçlükle ayrılırken şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa