Drift yapan lüks otomobil sürücüsüne 58 bin 217 lira ceza kesildi

Adana'da trafikte drift atarak ilerleyen lüks otomobilin sürücüsüne 58 bin 217 lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi İlim Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 35 YM 145 plakalı BMW marka otomobil, yolda drift atarak ilerledi. Bu sırada bir motosikletli, arkasında drift atarak ilerleyen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, sürücüye 58 bin 217 lira idari para cezası uygulanırken sürücünün ehliyetine ise 2 ay el konuldu. - ADANA