Adana'da Domuz Avında Akrabasını Vuran Genç Gözaltına Alındı

Adana'da domuz avına çıkan gruptaki bir genç çalılıktan ses gelmesi üzerine domuz vurduğunu zannederek akrabasını öldürdü.

Olay, 1 Ocak günü sabah 09.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf U. (20) arkadaşlarıyla ve akrabası olan Doğan Açıkgöz (59) ile birlikte domuz avına gitti. Dağılan grup çalılık arazide keşif yapmaya başladı. Çalılığın arasından sesi geldiğini duyan Yusuf U., av tüfeğiyle o bölgeye doğru ateş açtı. Ardından ateş açtığı yere giden Yusuf U., akrabası Doğan Açıkgöz'ü vurduğunu gördü. Yusuf U. hemen durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan Açıkgöz'ün öldüğünü belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu'na cansız bedeni kaldırılan Açıkgöz'ün burada otopsisi yapıldı. Otopsisinin ardından Açıkgöz'ün cenazesi toprağa verildi.

Yusuf U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - ADANA