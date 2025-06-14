Adana'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi, 4 Tutuklama

Adana'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi, 4 Tutuklama
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Adana'da internet üzerinden ürün satan 13 kişiyi dolandıran şebeke, polisin gerçekleştirdiği operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şebekenin, satıcıları evlerine çağırarak ürünleri alıp kayıplara karıştığı ortaya çıktı.

Adana'da sosyal medya ve ilan sitelerinde ürün satan 13 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi, yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şebekenin, satıcıları evlerine çağırıp ürünleri teslim aldıktan sonra 'Ücreti banka hesabına göndereceğiz' diyerek kayıplara karıştığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden cep telefonu, beyaz eşya, mobilya ve kurbanlık hayvan satışı yapan vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesi takibe aldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin Cono Aşireti mensubu olduğu, alıcı gibi davranarak satıcıları kendi adreslerine çağırdıkları, ürünleri teslim aldıktan sonra banka havalesi vaadiyle ortadan kayboldukları tespit edildi. Bazı olaylarda kadın şüphelilerin, satıcıları cinsel tacizle suçlama tehdidiyle sindirmeye çalıştığı ve böylece şikayetçi olmalarının önüne geçmeye çalıştığı da belirlendi.

Kapılar koçbaşıyla kırıldı

Tüm bilgilere ulaşana polis, özel harekat timlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan baskınlarda demir kapılar koçbaşıyla kırıldı, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmeyen şüpheliler, tüm ürünlerin ücretini ödediklerini öne sürdü. Ancak ifade ve deliller doğrultusunda 13 satıcının mağdur edildiği belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çağla D., Hazel O., Emirhan D. ve Cezmik D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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