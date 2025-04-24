Adana'da Doğa Yürüyüşünde Kolu Kaya Arasına Sıkışan Vatandaş Kurtarıldı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğa gezisi esnasında iki kaya arasında kolu sıkışan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Adana'da kolu iki kaya arasına sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
ADANA - Adana'da kolu iki kaya arasına sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay Karaisalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş arkadaşlarıyla birlikte doğaya gezmeye çaktı. Şahıs suda gördüğü bir şeyi almak için iki kaya arasına kolunu soktu. Ancak kolu kaya arasına sıkıştı. Bunun üzerine arkadaşları 112'yi arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonrası şahsın iki kaya arasına sıkışan kolunu kurtardı. Şahıs daha sonra hastaneye kaldırıldı.