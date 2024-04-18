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Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nde kadın saldırgan 2 kişiyi bıçakladı

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Adana'da Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nde Betül A. isimli kadın, tartıştığı Hatice K. ve Sevda S.'yi bıçakladı. Olayın ardından şüpheli kadın gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'da Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'ne gelen 24 yaşındaki Betül A. ile Hatice K. ve Sevda S.'yi arasından bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Betül A., yanında getirdiği bıçakla Hatice K. ve Sevda S.'yi yaraladı. Kaçan saldırgan kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nin 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde merkeze gelen Betül A., burada bulunan Sevda S. ve Hatice K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nde kadın saldırgan 2 kadını bıçakladı

KADINLARI KASIK VE KALÇALARINDAN BIÇAKLADI

Betül A., Sevda S.'yi kasığından, Hatice K'yı ise kalçasından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kadın, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevinde bulunan ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nde kadın saldırgan 2 kadını bıçakladı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı iki kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Hatice Kavga Adana Suç 3.Sayfa Haberler

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