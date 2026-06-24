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Adana'da 25 gündür aranan şahsın cansız bedeni bulundu

Adana'da 25 gündür aranan şahsın cansız bedeni bulundu
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde 31 Mayıs'ta Körkün Deresi'ne girip kaybolan Ömer Alptekin'in cansız bedeni, arama çalışmalarının 25. gününde su yüzeyine çıktı. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Adana'da derede kaybolan şahsın cansız bedeni, arama çalışmalarının 25'inci gününde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs'ta Karaisalı ilçesindeki Körkün Deresi'ne giren Ömer Alptekin bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Polis ve jandarmaya bağlı su altı ekipleri arama çalışmalarının 25'inci gününde rafting botu ve sondalama çubuklarıyla dere yatağında arama yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında Alptekin'in cenazesi, suya düştüğü değerlendirilen noktadan nehir hattı istikametinde yaklaşık 4 kilometre ileride su yüzeyine çıktı.

Cansız bedeni bulunan Ömer Alptekin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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