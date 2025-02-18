Adana'da Depremzedeler İçin Hasar Gören Bina Yıkıldı
Adana'nın Çukurova ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar tespit edilen Harman Apartmanı kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında önlemler alındı ve çevrede yoğun toz dumanı yükseldi.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan bina kontrollü şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen Harman Apartmanı için yıkım kararı alındı.
Ekipler, yıkım için bina çevresinde önlem alarak çalışmalara başladı. Kontrollü şekilde binanın yıkılmasının ardından çevreye yoğun toz dumanı yükseldi. Binanın bir anda yıkılması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa