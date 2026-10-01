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Adana'da depodaki bavullarda 100 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Adana'da depodaki bavullarda 100 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Adana'da bir depoya düzenlenen narkotik operasyonunda bavulların içinde toplam 100 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da bir depoya yapılan baskında bavulların içerisinde 100 kilogram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda yüklü miktar uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Depoda dedektör köpekle yapılan aramada odada bavulların içerisinde toplam 100 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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