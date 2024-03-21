Adana'da DEM Parti İl Başkanlığı Önünde Tartışma

Adana'da DEM Parti İl Başkanlığı önünde zafer işareti yapıp slogan atan partililer ile yoldan geçen 2 vatandaş arasında çıkan tartışmayı polis sonlandırdı.

Olay, sabah merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, DEM Parti Adana İl Başkanlığı önünde bazı kişiler zafer işareti yapıp slogan attı. Parti önünden geçen 2 kişi ise bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine partililerle iki vatandaş arasında tartışma çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırdı. Polis 2 kişiyi polis merkezine götürerek, olay yerinden uzaklaştırdı.

Ekipler kavgayı ayırırken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. - ADANA