Adana'da DEAŞ Propagandası Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdığı ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a yönelik sosyal medya üzerinden propaganda yaparak örgüte taban oluşturan şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Polisin çalışmasında belirlenen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. TEM ve özel harekat timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 16 mermi, çok sayıda yasaklı kitap ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, örgütün kapatılan yayın organlarındaki içerikleri ve toplatma kararı bulunan kitapları kullanarak örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı, ayrıca sosyal medyada paylaşımlar yaparak örgütün tabanını diri tutmayı hedeflediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer 3'ü de yurtdışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. - ADANA