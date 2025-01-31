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Adana'da çöp ayrıştırırken bebek cesedi bulundu

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Adana'da bir katı atık bertaraf merkezinde çöp ayrıştırma işlemi sırasında yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Adana Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'ndeki katı atık bertaraf merkezinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, çöp ayrıştırma işlemi yapan çalışanlar erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerinin ardından bebek cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

BEBEĞİN ÇÖPE ATILIRKEN SAĞ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Yapılan ilk incelemede bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı ardından da çöp aracıyla tesise götürüldüğü belirlendi. Ekipler bebeğin çöpe atıldığında sağ olup olmadığını ve bebeğin kim tarafından çöpe atıldığını araştırıyor.

Adana'da çöp ayrıştırırken bebek cesedi bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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