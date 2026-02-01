Haberler

Adana'da parktaki kuş yuvasını parçaladılar

Adana'nın Dinazor Parkı'nda, 4 çocuğun kuş yuvasına zarar vermesi olayına güvenlik kameraları tanıklık etti. Olay polise bildirildi ve şüphelilerin kimlik tespiti için çalışmalar başladı.

Adana'da parktaki kuş yuvasına zarar veren çocuklar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki Dinazor Park'a gelen 4 çocuk, kuş yuvasının bulunduğu direği sallamaya başladı. Korkan kuşlar yuvadan uçarak uzaklaşırken, çocuklar daha sonra direği kökünden söküp yuvayı yıktı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken, olayın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Parktaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polisin şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
